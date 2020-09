Zó ziet EU de toekomst van migratie

Migratie is al jaren een hoofdpijndossier voor Europese leiders. Ⓒ Getty Images

Brussel - Een vlottere en strengere screening aan de EU-buitengrenzen moet Europa meer grip geven op migratie. Er moet een verplichte zogeheten grensprocedure van vijf dagen komen waarbij iemand wordt gecheckt om zijn identiteit vast te stellen en ook wordt gekeken of de persoon een veiligheids- of gezondheidsrisico vormt. Ook doet de Europese Commissie een poging de bom te ontmantelen die de verplichte herverdeling van vluchtelingen over de lidstaten de afgelopen jaren is geweest.