Mokken en glazen: bijna 30.000 euro Gemok in Kamer om bekerverbod: afwas stapelt zich op

Door Peter Winterman

Den Haag - In de Tweede Kamer wordt gemokt over een verbod op het gebruik van wegwerpbekertjes. Sinds vorige maand mogen parlementaire kopjes koffie en thee alleen nog in mokken en glazen worden geschonken. Dat leidt tot bergen afwas en rondslingerend serviesgoed in het Kamergebouw. Tot afschuw van het restaurantpersoneel.