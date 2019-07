Engels koninklijk paar bedankt voor Zeeman-rompertje

Edith Mansoor stuurde een rompertje van 1,79 euro aan Harry en Megan en kreeg tot haar stomme verbazing een bedankbrief. Ⓒ DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Of hij hem al heeft gedragen, weet Edith Mansoor niet, maar de Amsterdamse is er zeker van dat haar Zeeman-rompertje goed bij het Britse prinsenkindje Archie is aangekomen. Ze ontving een bedankbrief namens prins Harry en zijn vrouw Meghan. „Toch ontzettend leuk dat je iets van ze hoort?”