LIVE | ’Duitsland tot begin april in lockdown’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht dat haar land nog tot begin april in lockdown zal zitten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zei ze volgens de krant Bild tegen parlementsleden van haar partij CDU/CSU.

„Als we er niet in slagen om de Britse variant van het virus te stoppen, dan hebben we tegen Pasen tien keer zoveel gevallen. We hebben nog acht tot tien weken aan harde maatregelen nodig”, aldus Merkel volgens de krant.

Het Robert Koch instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde dinsdagochtend 12.802 nieuwe gevallen. Dat is een lichte stijging ten opzichte een dag eerder, toen het RKI 12.497 nieuwe gevallen meldde.

In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.933.826 personen vastgesteld sinds het begin van de pandemie en zijn zeker 41.577 Duitsers overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Weekcijfers

Het aantal positieve coronatests is in Nederland de afgelopen week iets gedaald, maar niet zo sterk als in de voorgaande weken. De exacte cijfers komen dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 56.440 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 16 procent minder dan de week ervoor, maar volgens het RIVM was het nog geen overtuigende daling en bleef het effect van de lockdown nog uit.

In de zes dagen sinds die update zijn er 44.444 nieuwe gevallen bijgekomen, gemiddeld 7407 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer kan uitkomen op 50.000. Dat zou een daling van ongeveer 10 procent zijn.

Het RIVM meldde vorige week verder dat 336 coronapatiënten waren opgenomen op een intensive care (tegenover 304 de week ervoor) en dat 1713 mensen op een verpleegafdeling kwamen te liggen (1892 een week eerder). Verder kwamen er 621 meldingen over overleden coronapatiënten binnen, terwijl de week ervoor 583 sterfgevallen geregistreerd waren.

