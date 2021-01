LIVE | Gommers: zomaar ic-bedden bijplaatsen is geen oplossing

Het aantal bedden op de intensivecareafdelingen structureel fors verhogen, bijvoorbeeld tot het niveau van Duitsland, is geen goed idee volgens voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). „Los van het feit dat we daar de mensen niet voor hebben; dat wordt onbetaalbaar”, zegt hij in een interview met vaktijdschrift Skipr Quarterly.

„Je kunt niet volledig voorbereid zijn op een pandemie als deze”, aldus Gommers. Wat hem betreft is het wel een goed idee om in te zetten op „betere rampscenario’s om voortaan beter voorbereid te zijn.” Het uitbreiden van de ic-capaciteit en flexibele inzet van extra personeel kunnen oplossingen zijn. „Maar zomaar meer ic-bedden in de lucht houden, dat is geen goed toekomstplan”, vindt de voorzitter.

Gommers toont zich in het interview ook sceptisch over meer centrale aansturing. „Als ik hoor dat in de politiek steeds luider de wens klinkt om het stelsel overhoop te halen, houd ik mijn hart vast”, zegt hij.

’Duitsland tot begin april in lockdown’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht dat haar land nog tot begin april in lockdown zal zitten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zei ze volgens de krant Bild tegen parlementsleden van haar partij CDU/CSU.

„Als we er niet in slagen om de Britse variant van het virus te stoppen, dan hebben we tegen Pasen tien keer zoveel gevallen. We hebben nog acht tot tien weken aan harde maatregelen nodig”, aldus Merkel volgens de krant.

Het Robert Koch instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde dinsdagochtend 12.802 nieuwe gevallen. Dat is een lichte stijging ten opzichte een dag eerder, toen het RKI 12.497 nieuwe gevallen meldde.

In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.933.826 personen vastgesteld sinds het begin van de pandemie en zijn zeker 41.577 Duitsers overleden aan de gevolgen van Covid-19.

