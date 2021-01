LIVE | ’Voorkom uitstel acute operaties met meer vaccins ziekenhuizen’

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) wil dat er zo snel mogelijk vaccins beschikbaar komen voor anesthesiologen, ok-medewerkers en afdelingsverpleegkundigen. Daarmee moet voorkomen worden dat acute operaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden niet door kunnen gaan. „De operatiecapaciteit is al maanden extreem beperkt om zoveel mogelijk zorg te kunnen bieden aan Covid-patiënten. Door snel en zoveel mogelijk te vaccineren onder medewerkers van de operatiekamers kan nog verdere beperking van de operatiecapaciteit worden voorkomen”, aldus de NVA.

In de eerste vaccinatieronde, voor ziekenhuismedewerkers die in de acute zorg werken, is 39 procent van de anesthesiologen uitgenodigd voor vaccinatie. Een groot deel van de anesthesiologen, het ok-personeel en afdelingsverpleegkundigen wacht hier nog op.

De anesthesiologen waarschuwen dat door de structurele inzet van medewerkers in de Covid-zorg, er onvoldoende mankracht is om met het overgebleven personeel voldoende operatiecapaciteit voor urgente ingrepen in de lucht te houden. „De huidige Covid-crisis leidt tot een volgende crisis in de zorg. De gezondheidsschade én de kosten als gevolg van uitgestelde operaties zullen enorm toenemen”, aldus de vereniging.

Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week iets gedaald, maar niet zo sterk als in de voorgaande weken. De exacte cijfers komen dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 56.440 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 16 procent minder dan de week ervoor, maar volgens het RIVM was het nog geen overtuigende daling en bleef het effect van de lockdown nog uit.

In de zes dagen sinds die update zijn er 44.444 nieuwe gevallen bijgekomen, gemiddeld 7407 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer kan uitkomen op 50.000. Dat zou een daling van ongeveer 10 procent zijn.

Het RIVM meldde vorige week verder dat 336 coronapatiënten waren opgenomen op een intensive care (tegenover 304 de week ervoor) en dat 1713 mensen op een verpleegafdeling kwamen te liggen (1892 een week eerder). Verder kwamen er 621 meldingen over overleden coronapatiënten binnen, terwijl de week ervoor 583 sterfgevallen geregistreerd waren.

R-getal

Het zogenoemde reproductiegetal stond afgelopen week vermoedelijk voor het eerst in weken onder de 1. Dat suggereert dat de uitbraak langzaam tot rust komt, maar het meest recente betrouwbare cijfer is van half december, dus voor de kerstdagen en de jaarwisseling. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.

De grote vraag bij de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond om 19.00 uur zal zijn wat voor perspectief zij Nederland kunnen bieden. Dat de huidige lockdown met drie weken wordt verlengd lekte zondag al uit, onduidelijk is nog wanneer het kabinet denkt verlichting van de maatregelen te kunnen bieden.

Er wordt over een avondklok nagedacht, melden Haagse bronnen. Maar de politiebonden zien het invoeren en handhaven van die avondklok niet zitten. „We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden”, zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. „Ik ben bang dat politie en boa’s een avondklok niet kunnen handhaven, we kunnen niet op iedere straathoek controleren.”

Het kabinet hoopt dat over twee weken het basisonderwijs kan worden hervat, maar ook dat is nog met veel onzekerheid omgeven. Zo zijn kinderen mogelijk een stuk bevattelijker voor de Britse variant van het coronavirus, die ook in Nederland is opgedoken, dan voor de oorspronkelijke variant.

EMA: aanvraag binnen voor goedkeuring AstraZeneca-vaccin in EU

De Europese medicijnwaakhond EMA heeft een aanvraag binnen om het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford ook toe te laten in de EU. Het middel wordt nu al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.

Het Europees Geneesmiddelenbureau brengt uiteindelijk een advies uit over toelating. De Europese Commissie heeft daar het laatste woord over, maar volgt naar verwachting het advies van de in Amsterdam gevestigde toezichthouder. Het EMA gaf eerder al groen licht voor het gebruik van twee andere coronavaccins.

