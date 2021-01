LIVE | Weekcijfers RIVM: lichte daling nieuwe coronagevallen

Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week iets gedaald, maar niet zo sterk als in de voorgaande weken. De exacte cijfers komen dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 56.440 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 16 procent minder dan de week ervoor, maar volgens het RIVM was het nog geen overtuigende daling en bleef het effect van de lockdown nog uit.

In de zes dagen sinds die update zijn er 44.444 nieuwe gevallen bijgekomen, gemiddeld 7407 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer kan uitkomen op 50.000. Dat zou een daling van ongeveer 10 procent zijn.

Het RIVM meldde vorige week verder dat 336 coronapatiënten waren opgenomen op een intensive care (tegenover 304 de week ervoor) en dat 1713 mensen op een verpleegafdeling kwamen te liggen (1892 een week eerder). Verder kwamen er 621 meldingen over overleden coronapatiënten binnen, terwijl de week ervoor 583 sterfgevallen geregistreerd waren.

R-getal

Het zogenoemde reproductiegetal stond vorige week voor het eerst in weken onder de 1. Dat suggereert dat de uitbraak langzaam tot rust komt, maar het meest recente betrouwbare cijfer is van half december, dus voor de kerstdagen en de jaarwisseling. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.

