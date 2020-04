Italiaanse premier: vanaf 4 mei meer vrijheid

Dat kondigde de Italiaanse premier Giuseppe Conte zondagavond aan. Hij presenteerde in Rome zijn plannen voor een stapsgewijze opening van zijn land. Dat kan volgens de Italiaanse regering omdat de coronacijfers al enige tijd een dalende trend laten zien.

Italië is een van de zwaarst getroffen landen in de wereld door het coronavirus. Er zijn tot zondag 26.644 mensen door het longvirus overleden. Sinds 10 maart zijn er strikte beperkingen van kracht. Op 5 maart sloot de regering scholen, universiteiten en kinderdagverblijven. In september gaan die weer open.

Scherp blijven

Conte waarschuwde Italiaanse burgers dat de strijd tegen het virus nog lang niet is gestreden. De mensen moeten bijvoorbeeld nog steeds ruime afstand houden. „We zullen ook de komende maanden nog zwaar op de proef gesteld worden”, voorspelt de premier.

De komende week kunnen bepaalde bedrijven hun activiteiten weer opstarten. Het gaat om firma’s die gericht zijn op de export. Voorwaarde is wel dat de bedrijven hun personeel tegen infectie met het virus kunnen beschermen.