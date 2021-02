Chai (9) lost Rubiks Cube in 40 seconden op, met twee vingers

Premium Binnenland

Roeiduo trotseert samen de oceaan: ’Zwaarste race op aarde’

Hij roeide al een keer in zijn eentje in een recordtempo de Atlantische Oceaan over en zeilde alleen de wereld rond zonder moderne hulpmiddelen, maar klaar met zijn avonturen is hij nog lang niet. De Wassenaarse aannemer Mark Slats (43) vertrekt volgende week voor een nieuwe uitdaging: met een roeib...