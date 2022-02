Grote evacuatie door brand in kunstmestfabriek VS: ’Er ligt zeker 300 ton ammoniumnitraat’

De fabriek staat in de plaats Winston-Salem. Afgelopen nacht ontstond er een grote brand. Niet alleen inwoners moesten hun huis verlaten, ook een gevangenis werd ontruimd. In verband met het explosiegevaar is de brandweer gestopt met blussen. Als de voorraad ammoniumnitraat aan hitte wordt blootgesteld, ontstaat een enorme explosie die grote schade in de omgeving kan veroorzaken.

Bekijk ook: Ook opslag van ammoniumnitraat in Nederland

De verwoestende explosie in 2020 in de haven Beiroet (Libanon) werd veroorzaakt door ammoniumnitraat: zeker 100 mensen kwamen om het leven en bijna 4000 raakten gewond. In 2013 ging een kunstmestfabriek in Texas de lucht in: er vielen toen 14 doden en 200 gewonden nadat 240 ton ammoniumnitraat explodeerde.