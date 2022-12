Deur van woning ingetrapt en antisemitische leus in muur gekerfd

De stichting gaat ervan uit dat de leus in de hal van de woning aan de Walderstraat 12 is gekerfd vanwege de gedenkstenen. Die zijn 28 september geplaatst om de inwoners van het huis te herdenken die daar in 1942 woonden en uiteindelijk slachtoffer werden van de Nazi’s. Ze werden vermoord in Auschwitz en Theresiënstadt vanwege hun joodse achtergrond. Op 28 september werd het huis ook al beklad met een davidster.

„Het bestuur spreekt zijn afschuw hierover uit en wil dat de instanties, die hierover gaan - gemeente, politie, openbaar ministerie - geen moeite onbenut laten om deze daad bestraft te krijgen”, schrijft de stichting op de website. „Het toont nog weer eens aan dat vrijheid, tolerantie, gerechtigheid geen vanzelfsprekende zaken zijn.”

De gemeente Lochem zegt dat het incident is gemeld bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve is vol afschuw vanwege het antisemitisme. „In de gemeente Lochem is geen ruimte voor antisemitisme. Dat dit opduikt op een plek waar we Stolpersteine hebben gelegd, is een volkomen onacceptabele daad van haat. Ik ben blij dat de bewoner aangifte heeft gedaan. Ik hoop dat politie en justitie de dader zullen opsporen en straffen om een voorbeeld te stellen. Dit nooit meer.”