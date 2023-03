Extinction Rebellion protesteert op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren zaterdag actie op Eindhoven Airport. Het is niet bekend wat de groep precies van plan is. De luchthaven waarschuwt reizigers dat de actie mogelijk „je reis van, naar of via de luchthaven” beïnvloedt.