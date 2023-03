Ruim honderd activisten van Extinction Rebellion aangehouden op Eindhoven Airport

De actie van Extinction Rebellion begon rond 12.00 uur voor de ingang van het vliegveld waar enkele tientallen mensen zich hadden verzameld. Een andere groep verzamelde zich vlak bij de parkeerplaats aan de Castendijkweg om vanaf daar naar de Luchthavenweg te lopen. Enkele honderden activisten slaagden erin een gat in het hek te knippen en het terrein te betreden waar privéjets staan geparkeerd. De groep werd door de marechaussee en de politie tegengehouden om te voorkomen dat ze de landingsbaan betraden. XR meldde zelf ook eerder niet van plan te zijn om de landingsbaan op te gaan, „zodat andere vluchten van en naar de luchthaven niet worden verstoord.”

De activisten werden enkele tijd door de marechaussee vastgehouden en omsingeld omdat onderzocht werd hoe ze het terrein van het vliegveld konden binnendringen. Vanaf 14.00 uur werd de groep gevraagd het terrein vrijwillig te verlaten. Een groot deel gaf daar gehoor aan, maar zeker honderd klimaatactivisten weigerden te vertrekken. Zij gingen na de oproep op de grond zitten en haakten hun armen en benen in elkaar.

Even na 15.00 uur begonnen marechaussee en politie met het afvoeren van de demonstranten. Dat gebeurde in busjes van de Koninklijke Marechaussee en meerdere tourbussen. Een tweetal had volgens een woordvoerder van de marechaussee zich door een hek aan elkaar vastgelijmd. Alle aangehouden activisten zijn overgebracht naar locaties van de Koninklijke Marechaussee voor verder onderzoek, meldt de marechaussee op Twitter.

Luchtvervuiling

Volgens XR veroorzaakt het vliegveld luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade. De activisten eisen daarom dat Eindhoven Airport onder meer stopt met vervuilen, zich houdt aan de klimaatregels en dat er minder vanaf het vliegveld wordt gevlogen. Volgens de woordvoerder van XR wilden de demonstranten op het terrein blijven totdat het vliegveld hun eisen inwilligt.

De activisten kregen van de XR-organisatie de instructie om te gaan zitten en zich te settelen. De activisten riepen ook luid ’boe’ richting vliegtuigen die aan het landen zijn op de luchthaven. Naast de activisten op het luchthaventerrein waren er ook demonstranten bij de aankomsthal.

Enkele demonstranten hadden zwarte verf op hun vingers en ze hadden zwarte strepen op hun gezicht gesmeerd zodat de politie geen vingerafdrukken kon nemen en hun gezichten niet waren te checken in de politiedatabase. In appgroepen van Extinction Rebellion werd door sommigen van tevoren opgeroepen om ’anoniem’ te gaan.

Vast in vliegtuig

In een persbericht onderschreef Eindhoven Airport eerder ook de noodzaak tot verduurzaming. Een reiziger die is geland vanuit Porto laat aan De Telegraaf weten dat zij tijdelijk niet het vliegtuig uit mocht, ondanks dat ze demonstranten vanuit het vliegtuig niet eens kon zien.

„We mogen het vliegtuig niet uit en wij wachten nu al geruime tijd met de vliegtuigdeur dicht. Vanuit het vliegtuig zien wij op dit moment niets bijzonders behalve de normale medewerkers. Wij snappen daarom ook niet waarom wij in het vliegtuig worden gehouden.”

Een woordvoerder van Extinction Rebellion schreef eerder in een statement dat de luchthaven opgaan „niet heel verstandig is.” „Het gaat hier om militair terrein”, aldus de verklaring.

Afgelopen november hield Extinction Rebellion een manifestatie op Schiphol. Actievoerders zaagden een hek door en gingen het terrein van Schiphol-Oost op, waarvandaan de zaken- en privévluchten met kleine vliegtuigen worden afgehandeld. De actievoerders blokkeerden daar de privévliegtuigen. Zo’n driehonderd mensen werden toen opgepakt.