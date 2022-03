Kabinet onderzoekt invoering vleestaks en wil verplicht meer vegaburgers in schap

Dat blijkt uit een brief van de CU-bewindsman. Hij vindt het belangrijk om ’de consument te stimuleren een gezonde en duurzame keuze te maken, meer plantaardig en duurzaam en/of biologisch te eten en minder te laten verspillen’. Om dat te bewerkstelligen heeft de minister plannen voor campagnes en ’kennisdeling’. „Het is echter ook onze intentie om de huidige beleidsinzet te versterken en verbreden langs de lijnen van normeren en beprijzen.”

Bekijk ook: Vrouw miljardair misgunt ons gehaktbal

’Verkeerd voedsel’ extra beprijzen

De bewindsman wil daarnaast dwingende afspraken maken met winkels en supermarkten door het verplichten van ’een minimaal percentage aan duurzaam en/of biologisch voedsel’. Dat moet ook op zichtbare plekken in de schappen komen. Volgens Staghouwer is het de rol van de overheid om verkeerd voedsel extra te beprijzen. Volgens de minister is dat ’zonder mensen in hun vrijheid te beperken’.

Staghouwer wil ’een verschuiving van de balans in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten van de huidige 60/40-verhouding naar 50/50 in 2030’. Dat moet onder andere worden bereikt door een vleestaks, die Staghouwer nu laat onderzoeken. Vlees zal daardoor duurder worden. „Een dergelijke verschuiving levert tevens een reductie op van de broeikasgasemissies met 10 tot 15 procent en draagt daarmee bij aan de afspraken in het Klimaatakkoord.”

Suikertaks

De timing van zijn brief is saillant, nu onder andere de voedselprijzen de afgelopen weken flink zijn gestegen en veel Nederlanders door de inflatie en sterk stijgende energie- en brandstofprijzen minder geld hebben om te besteden. Toch wil de minister zijn nieuwe plannen combineren met de afspraken die zijn gemaakt over een belastingverhoging op niet-alcoholische (fris)dranken, een nieuwe suikertaks en onderzoeken die lopen naar het verlagen van de btw (van 9% naar 0%) op groente en fruit.

Volgens Staghouwer kan „de consument gestimuleerd worden om tot betaalbare, en meer gezonde en duurzame keuzes te komen.”