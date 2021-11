23.680 positieve coronatests, nieuw dagrecord

Premium VROUW magazine

Josephine (87): ’Voor mijn leeftijd denk ik altijd: ik zie er nog niet eens zo slecht uit’

Onze populaire rubriek ’Blootgeven’ is weer terug van weggeweest. Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Josephine Duijker-Engels (87). Ze is 1,69 meter, weegt 69 kilo en draagt maat 40. Ze is met pensioen, heeft 3 kinderen en 7 kleinkinderen.