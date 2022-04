Amerikaans huis staat te koop, maar je krijgt er wel een kraker bij

De huizen in de omgeving staan voor veel meer geld in de verkoop, dus in eerste instantie lijkt het een koopje. Slechts 800.000 dollar (738.720 euro) kost het huis. Maar dan bekijk je de voorwaarden: ,,Het huis zal worden overgedragen met een persoon (personen) die - zonder huurovereenkomst - op een lager niveau woont." Je mag de kelder alleen niet komen inspecteren. Dus het blijft spannend met wie je nog meer in huis woont, tot het moment dat één of meerdere personen bij het ontbijt naar boven komen voor een kop koffie.

Makelaar Zinta Rodgers-Rickert zegt tegen de Amerikaanse nieuwssite de Washingtonian dat de persoon die in de kelder woont iemand is die ,,zichzelf naar binnen heeft gewurmd”, en daar inmiddels al zo’n drie jaar woont. De bewoner(s) laat zich niet uit huis zetten want de eigenaren zijn ,,niet het type mensen dat het zich financieel kan veroorloven of emotioneel aankan om de kraker uit te laten zetten.”

Toch weerhield dit er in ieder geval één iemand niet van om een bod op het huis te doen. Deze bieder moet wel ,,geduldig zijn om te kunnen dealen met de uitzetting” van de kraker(s), aldus de makelaar. Een koop je dus, maar wel een kwestie van de lange adem. Of het is een koper die zit te wachten op een nieuwe huisgenoot.