Barcelona - De Aston Martin DB11 was er tot op heden alleen met een 607 pk sterke V12-motor met dubbele turbo. Maar niet iedereen zit op zoveel peekaas en een dergelijk grote machine te wachten. Vandaar dat de gentlemens coupé nu ook met een V8-motor leverbaar is. Met 510 pk is dat blok nog altijd bovengemiddeld sterk. Zou je dan nog wel een V12 willen? Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma geeft het antwoord.