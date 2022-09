Auto belandt in Amsterdam op fietspad: twee gewonden naar het ziekenhuis

De fietsers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerster van de politie. Over de ernst van hun verwondingen kon ze niets zeggen. Op beelden is de ontstane schade te zien, onder meer van omver gereden paaltjes op de weg.

Het ongeluk gebeurde om 18.45 uur aan de C. van Eesterenlaan, in het Oostelijk Havengebied. De wagen belandde op het fietspad nadat hij in botsing was gekomen met een andere auto. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.