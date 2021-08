Grote frustratie bij Kamerleden tijdens vervolgdebat Afghanistan: ’Dit is het raarste debat dat ik ooit heb gehad’

D66-Kamerlid Belhaj diende een breed gedragen motie in waarin wordt opgeroepen om personeel zoals beveiligers, koks en logistiek medewerkers ook op te nemen in de regeling die al voor Afghaanse tolken geldt. Die tolken hebben recht op asiel in Nederland en veel van hen bevinden zich hier al.

Bijleveld zegt min of meer dat die inspanning ook voor andere medewerkers al wordt geleverd. Maar dat gaat echter over medewerkers die al in beeld zijn en dus kunnen worden geïdentificeerd.

Debat ontspoort

Als staatssecretaris Broekers-Knol namens het kabinet haar oordeel moet geven over de motie, ontspoort het debat. Broekers-Knol meent dat het verzoek alleen kan worden ingewilligd bij gevallen van wie de situatie ’acuut en schrijnend’ is.

Tijdens het debat lopen de emoties hoog op. „Dit is het raarste debat dat ik ooit heb gehad”, zegt Belhaj. „De motie is geen suggestie, maar een opdracht van de Kamer.” De kern van het pleidooi is dat de asielaanvragen in Nederland moeten worden beoordeeld, zodat de mensen hier in veiligheid de procedure kunnen afwachten. „Achteraf aantonen dat je daar gevaar loopt, zo werkt het niet.”

’Acute en schrijnende’ situatie

Broekers-Knol houdt na een korte schorsing voet bij stuk. „We hebben gisteren ook begrepen dat er een kristalhelder signaal vanuit de Kamer komt”, zegt de staatssecretaris. „Maar niettemin moet ik de motie als ik hem letterlijk lees ontraden.” De manier waarop asielaanvragen moeten worden ingewilligd zijn in de motie volgens haar te algemeen. Ze dringt er op aan om alleen mensen op te nemen die zich aantoonbaar in een ’acute en schrijnende’ situatie bevinden. Anders zou een grote asielstroom kunnen volgen, waarbij ook Talibanleden of andere radicalen zouden kunnen meekomen.

Later in het middagdeel van de vergadering stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor de ingediende motie. Voorzitter Vera Bergkamp heeft het verzoek van de meerderheid van de Tweede Kamer, die vraagt om een schriftelijke bevestiging van het kabinet waarin is opgenomen dat de motie ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd, aan de bewindslieden overgebracht.