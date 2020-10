Wiegel wilde taart aan gevangenen sturen met tekst 'Nog vele jaren!'

De net verschenen biografie van Hans Wiegel staat vol sappige anekdotes. Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Oud-premier Dries van Agt zou hem donderdag in ontvangst nemen, ware het niet dat de verscherpte coronaregels roet in het eten gooiden: de biografie van Hans Wiegel. In een lijvige beschrijving van het leven van het VVD-erelid neemt journalist Pieter Sijpersma de lezer mee in een reis vol hoogte-, maar ook dieptepunten. Het werd een verhaal over hoe Wiegel van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ook echt een volkspartij wist te maken, waarom zijn terugkeer naar Den Haag steeds boven de markt hing, maar ook over hoe tragedies een stempel op zijn leven drukten.