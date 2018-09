Wezel legt CERN plat

De deeltjesversneller in het Zwitserse Genève stond aan toen er plots een ,,ernstige elektrische verstoring'' ontstond, zei een woordvoerder. De wezel is op geen enkel moment in de tunnel geweest waarin deeltjes op grote snelheid op elkaar af worden geschoten. Wanneer de deeltjesversneller weer aan kan, zei de woordvoerder niet.

