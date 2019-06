’Landelijk offensief tegen eikenprocessierups’

Het aantal stekelige monstertjes is volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups op veel plaatsen in ons land verdriedubbeld ten opzichte van vorig jaar. Voor het eerst komen er ook grote populaties voor in bossen. De brandharen van de rups, die door de wind kilometers ver kunnen komen, zorgen bij mens en dier voor huid- en oogirritatie.

CDA-Kamerlid Maurits von Martels wil dat het kabinet zo snel mogelijk met gemeenten naar oplossingen gaat zoeken. Rupsenbestrijders lijken het werk niet meer aan te kunnen.

’Enorme plaag’

„Veel gemeenten en inwoners zitten met de handen in het haar, als het gaat om de enorme plaag”, zegt de christendemocraat. „Ontzettend veel mensen zitten onder de rode, jeukende bultjes.”

Volgens Von Martels probeert iedere gemeente op zijn eigen manier de rups te bestrijden met de middelen die er zijn, maar wordt het probleem steeds groter. „Er moet een landelijk kennisprogramma komen, die gemeenten helpt met de informatie-uitwisseling en de ontwikkeling van effectieve oplossingen.”

In dat landelijke programma zou ook aandacht moeten komen voor de Japanse Duizendknoop. Deze plant vormt eveneens een plaag en is zo sterk dat het asfalt kan beschadigen.

