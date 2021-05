Prototype Marsraket van SpaceX nu wel veilig geland

De Starship SN15 werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis van SpaceX in de Texaanse plaats Boca Chica. De raket steeg op tot ongeveer 10 kilometer hoogte, om daarna horizontaal te draaien en in vrije val te gaan. Na deze val ontstaken de motoren, draaide het voertuig zich weer naar een verticale houding en landde de raket veilig op de grond. Kort na de landing brak er een brandje uit onderaan de raket. Bij een eerdere poging leidde een soortgelijk brandje tot een ontploffing van het hele voertuig, maar deze keer kon SpaceX het vuur blussen. Bij de voorlaatste poging ontplofte de raket nog voor de landing compleet was.

SpaceX is het bedrijf van zakenman Elon Musk, die ook de topman is van autofabrikant Tesla. SpaceX brengt momenteel vrachten en astronauten van en naar het internationale ruimtevaartstation ISS, maar het doel van het bedrijf is om de kolonisering van de planeet Mars mogelijk te maken. Starship moet het voertuig worden dat ’voet zet’ op de rode planeet. Ook moet de raket commerciële vluchten naar de maan mogelijk gaan maken.