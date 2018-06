Ex-kampbewaker heeft spijt en schaamt zich

De oud-SS'er staat in Detmold terecht op beschuldiging van medeplichtigheid aan moord op 170.000 mensen. Het Openbaar Ministerie verwijt hem onderdeel te zijn geweest van de vernietigingsmachinerie van de nazi's. Op twaalf voorafgaande zittingsdagen had hij alleen maar gezwegen. Zijn spijtbetuiging las hij vrijdag zittend in een rolstoel voor van een vel papier.

In een uitvoerige verklaring die eerder werd voorgelezen door zijn advocaat gaf Hanning toe van de massamoorden te hebben geweten. Hij zei de herinnering aan zijn tijd als kampbewaker tot aan zijn proces te hebben verdrongen.

Ex-gevangenen of hun nabestaanden die in het proces optreden als zogenoemde nevenklagers namen geen genoegen met de spijtbetuiging. ,,Het mag dan zo zijn dat hij een ander mens is, maar voor datgene wat gebeurd is, daarvoor is geen excuus'', zei de 95-jarige Leon Schwarzbaum.

Ook nevenklager-advocaat Cornelius Nestler vond de verklaring ,,dun en inhoudsloos''. Maar dat Hanning na zo lang te hebben gezwegen ,,eindelijk zijn verantwoordelijkheid op zich neemt, toont aan hoe zinvol zulke strafzaken nog zijn'', zei Nestler.