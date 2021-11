Man overgoten met desinfecterende gel vliegt in brand nadat politie taser gebruikte

Catskill - Een man uit de Amerikaanse staat New York ligt zwaargewond in het ziekenhuis, nadat de politie een taser tegen hem gebruikte. De man, die zichzelf had overgoten met desinfecterende gel, vloog toen in brand. Zijn toestand is zorgwekkend, melden lokale autoriteiten.