The Fast and the Furious 8 in Cuba

De opnames van het achtste deel in The Fast and the Furious-reeks zijn vollop bezig. Het is volgens Amerikaanse media de eerste Amerikaanse productie die wordt opgenomen op het Zuid-Amerikaanse eiland.

Hoofdrolspelers Vin Diesel en Michelle Rodriguez hebben op Instagram laten weten hoe de opnames gaan. De acteur plaatste een aantal foto's en video's achter de schermen terijl de actrice een foto liet schieten waar ze naast een sigaarrokende Cubaanse vrouw zit. Rodriguez bedankt het land en haar volk in de bijschrift voor hun enorme gastvrijheid. Ook Vin Diesel is tevreden over de opnames in Cuba. "Geweldig om hier te zijn en geschiedenis te schrijven!", aldus Diesel die weer in de huid kruipt van Dominic Toretto.

Michelle Rodriguez had eerder al aangekondigd dat de opnames voor de achtste film dit jaar zouden beginnen. Dit wordt de eerste film uit de serie zonder Paul Walker, die tijdens de productie van het zevende deel in 2013 overleed. Furious 7 was in Amerika een groot succes. De film staat op de vijfde plek in de lijst van meest succesvolle films aller tijden en heeft wereldwijd 1,5 miljard dollar opgebracht.

Onlangs werd bekend dat Charlize Theron ook zal schitteren als slechterik in het achtste deel. Straight Outta Compton-regisseur F. Gary Gray neemt de regie op zich van Furious 8. Nummer acht draait vanaf 14 april 2017 in de bioscopen. Het negende deel staat gepland voor 19 april 2019 en het tiende deel komt uit op 2 april 2021. Dat is twintig jaar na het eerste deel.