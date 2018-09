Woede over zeehondenmepper

De verontrustende beelden werden afgelopen dinsdag geschoten op het Salt Pond Beach op het eiland Kauai. Volgens lokale autoriteiten raakte de zeehond niet fysiek gewond door de aanval, melden plaatselijke media. Ze kunnen wel tegen een stootje, want ze nemen het soms ook op tegen tijgerhaaien.

Dankzij de video kon twee dagen later een 19-jarige man worden opgepakt. Hem hangt een boete tot 50.000 dollar en een celstraf tot vijf jaar boven het hoofd.

Ook de burgemeester van Kauai heeft zijn afschuw over het incident uitgesproken. „Net als veel mensen in onze gemeenschap ben ik geschokt en teleurgesteld door het gedrag van deze man. Dit is onacceptabel en illegaal,” zei hij in een statement. „Deze dieren verdienen ons respect en bescherming. Mijn dank gaat uit naar omstanders die meteen de autoriteiten gewaarschuwd hebben.”

De Hawaïaanse monniksrob, die van zeebiologen de naam RK-30 heeft gekregen, is een bekende verschijning op het strand en ze wordt geliefd door de plaatselijke bevolking. Met haar gewicht van meer dan 270 kilo is het de grootste zeehond in het gebied.

De zeehondensoort komt alleen op Hawaï voor en is een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. In totaal zijn er slecht 1060 Hawaïaanse monniksrobben over.