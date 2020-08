Dit is waarom meteorologen orkaan Laura ’niet te overleven’ noemen

Het oog van de storm trekt over Lake Charles, een stad met circa 80.000 inwoners. Flatgebouwen raken er zwaar beschadigd, brokstukken waaien door de straten. Ⓒ EPA

NEW ORLEANS - Orkaan Laura, die donderdag huishoudt in de Amerikaanse staat Louisiana en het aangrenzende Texas, is door de lokale autoriteiten aangemerkt als ’niet te overleven’. Dat het gezaghebbende National Hurricane Center (NHS) met deze alarmerende term kwam, zal veel Amerikanen in de regio extra op scherp hebben gezet. Hoe kwam deze fors aangezette karakterisering van Laura tot stand?