Australische vrouw ontvoerd in Afghanistan

De rond de zestig jaar oude Kerry Jane Wilson was woensdag in Jalalabad aangekomen. Ze werd door ,,vier mannen in regeringsuniformen'' uit haar kantoor meegenomen, zei een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Nangarhar.

Haar 91-jarige vader reageert met een filmpje op Twitter. „Jane, doe je uiterste best en kom veilig thuis".

Bishop zei dat Australië uit principe geen losgeld betaalt.

Perth father makes emotional plea for the return of his aid worker daughter kidnapped in Afghanistan. #abcnewsPerth pic.twitter.com/CvQ3ZnXTHn— Graeme Powell (@GraemePowell3) 29 april 2016