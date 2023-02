Scholieren in actie voor Giro 555: ’Zo kunnen zij ook hun steentje bijdragen’

Lena Pisters (15) speelt met zeventien bingokaarten tegelijkertijd. Het is in haar eentje haast niet bij te houden, dus heeft ze de hulp in geschakeld van wat vriendinnen. „Toen ik hoorde over de actie heb ik mijn moeder gelijk om geld gevraagd”, lacht Pisters. „Maar ik heb zelf ook vijf euro gedoneerd”, vertelt ze trots. Ondanks de zeventien kaarten, heeft de leerlinge niets gewonnen. „Maakt niet uit, het is voor een goed doel!”

Meer meegeven dan alleen cijfers

Ondertussen wordt vanuit de zaal hard „BINGO!” geroepen. Maar helaas: het blijkt ’een ontzettend valse bingo’. En dat is vandaag geen liedje zingen, maar 50 cent doneren. Wéér iets voor in de pot aan Giro555, waarvan de teller bij het Oosterlicht College intussen op 1400 euro staat.

„We willen de kinderen meer meegeven dan alleen een goed cijfer. Ze zijn onderdeel van de maatschappij, daar willen we ook de school bij betrekken”, stelt Brigitte Steenbeek-kok, communicatieadviseur van de school en bedenker van de bingodag. „Kan je je voorstellen: sommige kinderen wisten niet wat bingo was, die hebben we het uit moeten leggen” lacht ze.

Lena speelt met 17 kaarten mee. Ⓒ Aldo Allessie

Daar is woensdagmiddag met al het enthousiaste gegil en geschreeuw overigens niets van te merken. „Op dit moment zitten ze hier echt voor de bingo, maar ik merk dat de ramp wel echt leeft. Kinderen spreken er thuis over en zien het natuurlijk ook in het nieuws en op televisie. Dat ze merken dat er op hun school ook wat gebeurt, maakt ze trots. Zo kunnen zij ook hun steentje bijdragen.”

En de bingo is nog maar het begin, stelt Steenbeek-kok. „Ik merk dat de klassen zelf nu ook in actie willen komen. Dit is een soort van kick-off.”