’Britse agenten weten wie Maddie ontvoerde’

Een van de leden van de inbrekersbende zou voor het complex hebben gewerkt waar de familie van Maddie in mei 2007 vakantie vierde. De man zou bij de inbraak samen hebben gewerkt met een jongen van 16 en twee andere mannen, zo claimen Britse speurders. De tiener zou eerder hebben verklaard dat hij meedeed aan de inbraak omdat hij een nieuwe, snelle sportwagen wilde kopen.

De Britse politie vreest nu dat Maddie tijdens de inbraak wakker werd en begon te schreeuwen. De groep zou daarop in paniek hebben meegenomen. Waarom de inbrekers bijna tien jaar later ineens als serieuze verdachten te boek staan, is niet duidelijk.

Het heeft veel weg van een laatste wanhoopsspurt om eindelijk een einde te kunnen maken aan alle onzekerheid rondom Maddies verdwijning. Onlangs maakte Scotland Yard namelijk bekend dat wanneer er geen nieuwe bewijzen zouden opduiken, het onderzoek naar de verdwijning van Maddie binnen enkele maanden zal eindigen. Als ook dit laatste spoor doodloopt, stopt daarmee ook het onderzoek, zei sir Bernard Hogan-Howe, hoofd van Scotland Yard eerder.