’Honden prins Floris vergiftigd’

Eentje, de working cocker spaniel Abby, is overleden. De andere, een labrador, die dezelfde ziekteverschijnselen vertoonde, heeft het ternauwernood overleefd.

„We hebben alle vertrouwen in het onderzoek”, vertelt de vierde zoon van prinses Margriet en prof. Pieter van Vollenhoven. Om de rechercheurs niet voor de voeten te lopen, wil hij niet ingaan op details maar het heeft er volgens hem alle schijn van dat van een opzettelijke vergiftiging sprake is.

Plotseling ziek

Cocker spaniel Abby werd begin januari ineens ziek en overleed. De dierenarts kon het dier niet meer redden. Toen de labrador vijf uur later ineens dezelfde symtomen vertoonde, is de prins in allerijl naar een speciale dierenkliniek gereden, waar de hond nog net op tijd kon worden behandeld.

Prins Floris woont in Voorschoten met zijn vrouw prinses Aimée en drie jonge kinderen Magali (12) Eliane (10) en Willem Jan (6). „We zijn natuurlijk heel verdrietig”, zegt hij.

Geen ruzie of geschil

De Leidse jurist, partner bij de investeringsmaatschappij Strong Root Capital in Bosch en Duin, tast verder in het duister over de zaak. Hij heeft met niemand ruzie of een zakengeschil.