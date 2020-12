Albanese minister stapt op na fataal politiegeweld

Politieagenten tijdens een protest naar aanleiding van de dood van de 25-jarige man. Ⓒ ANP / HH

TIRANA - De minister van Binnenlandse Zaken van Albanië is opgestapt. Sander Lleshaj doet dat omdat een politieman een 25-jarige man heeft gedood die de avondklok had overtreden. Het incident zorgde woensdag voor gewelddadige protesten in het Balkanland.