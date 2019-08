Eredivisie anders dit jaar: dit is wat je ervan merkt

RKC streek een flinke som geld op toen Frenkie de Jong naar FC Barcelona vertrok en spendeerde dat aan de vervanging van het kunstgras. Ⓒ DIJKSTRA BV

ALKMAAR - De Eredivisie is ieder jaar op papier hetzelfde. 18 clubs, 34 speelrondes, 1 winnaar. Maar voor de fans zit de verandering in kleine dingen. En die zijn er dit jaar te over.