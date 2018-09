Veel doden door bombardement AzG-ziekenhuis

Ook de laatste kinderarts in het belegerde gebied is volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten omgekomen. De in Groot-Brittannië gevestigde organisatie meldde dat bombardementen door het regeringsleger de voorbije zes dagen al 84 burgerslachtoffers hebben gemaakt in Aleppo, 49 onschuldigen werden gedood door mortiervuur van de oppositie.

De aanhoudende vijandelijkheden tussen beide partijen vormen een groot gevaar voor de wapenstilstand die elders wel wordt nageleefd. Terroristische organisaties als IS en al-Nusra waren niet betrokken bij die afspraak.

We condemn the destruction of the Al Quds hospital in #Aleppo, depriving people of essential healthcare. Hospitals are #notatarget, #Syria— MSF International (@MSF) 28 april 2016