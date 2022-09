Van held tot oplichter: complotdenker beticht van misbruiken 1,44 miljoen ingezameld geld

Juichend promootte Forum voor Democratie vorige maand nog de ’Science Summit – Uncensored’, waar Fuellmich via een videoverbinding in ruim 40 minuten uitlegde hoe hij de staat juridisch wilde aanvallen. „Hier wordt het echte verhaal over corona en het plan van „The Great Reset” onthuld. Met sprekers als Reiner Fuellmich en Willem Engel! Koop nu je tickets”, aldus de politieke partij.

Maar Fuellmich staat sinds deze week in een heel ander daglicht. Waar complotdenkers hem als een held zagen, betichten aanhangers en mede-advocaten hem van zwendel.

Fuellmich kondigde al in 2020 aan dat hij een groepsvordering zou indienen bij de Duitse staat die miljarden zou opleveren. Mensen die wilden aanhaken, werd gevraagd 800 euro plus btw te doneren. Als de zaak dan tot een goed einde zou worden gebracht, zouden zij delen in de opbrengsten.

De advocaat uit Göttingen wist behoorlijk wat mensen aan zich te binden. Onder meer een groep advocaten uit Berlijn sloot zich aan bij de zaak. Daarbij lieten ze zich niet afschrikken door het feit dat Fuellmich onderwijl opriep tot een nieuw Neurenberg-tribunaal, waar kopstukken uit de coronabestrijding zich voor een volksjury zouden moeten verantwoorden.

1,44 miljoen

Het Duitse medium T Online, dat deze week een lijvig verhaal over de zaak publiceerde, meldt dat de Fuellmich liefst 1,44 miljoen zou hebben opgehaald. Maar tot een zaak is het nooit gekomen. Een ondernemer die zich bedrogen voelt, eist 288.000 euro terug. Ook de advocaten uit Berlijn hebben de samenwerking opgezegd.

Een andere partner van Fuellmich hing deze week de vuile was buiten. Hij zou zich bijna 30.000 euro per maand hebben laten betalen van het gedoneerde geld voor het verwerken van e-mails. En dat terwijl hij niet eens in de mailbak kon. Ook zou de in opspraak geraakte ’coronaheld’ zeven ton hebben gestoken in zijn eigen huis om leningen af te lossen. Ook zou hij een deel van het gedoneerde geld hebben belegd in goud.

Er zouden inmiddels meerdere klachten tegen Fuellmich liggen, al is het Duitse OM nog niet op onderzoek uitgegaan. Fuellmich reageerde niet tegen verschillende Duitse media, omdat hij niet praat met mainstream media.

Aanhang

Of en hoeveel geld Fuellmich in Nederland heeft opgehaald, is niet duidelijk. Dat hij hier aanhang genoot, blijkt wel uit de reacties op social media onder video’s waarin hij acteert. Ook was hij te zien bij YouTube-uitzendingen van Viruswaarheid en sprak hij dus recent nog op een bijeenkomst waar ook Willem Engel en Ongehoord Nederland-presentatrice Raisa Blommenstein acte de presence gaven.