GGD stopt met diepe neustest bij kinderen

Dat meldt een woordvoerder van GGD GHOR. De meeste van de 25 GGD’en gebruikten tot nog toe de diepe neustest en keelbemonstering, geeft de woordvoerder aan. „Dat volstond en viel voor de meeste kinderen mee, maar waar het minder invasief kan, is dat alleen maar fijn.”

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Károly Illy zei eerder dat de GGD’en allemaal kortere teststaafjes zouden moeten gebruiken om kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zo zachtzinnig mogelijk te controleren op het coronavirus. In de ziekenhuizen is het kortere staafje al volop in gebruik, gaf hij aan. Het gebruiken van deze kinderstaafjes biedt voldoende zekerheden over de eventuele besmettingen, aldus Illy. Hij vergeleek het gevoel dat een kort staafje oplevert met dat van neuspeuteren.

Een woordvoerder van het RIVM bevestigt het nieuwe beleid. ,,We hebben gekeken naar wat er in de literatuur bekend is over de ondiepere neusswab”, legt hij uit. ,,En de gevoeligheid van de ondiepe neusafname ligt rond de tachtig procent van de gebruikelijke, diepe neustest.

’We hopen dat dit de testbereidheid verhoogt’

Dat kan oplopen tot honderd procent als er veel virus aanwezig is, maar dat weet je natuurlijk niet.” De combinatie van ondiep in de neus en in de keel is ‘ongeveer net zo gevoelig als een diepe neustest’. ,,Puur in de neus is de test dus minder gevoelig en accuraat. Maar zo diep is vervelend voor jonge kinderen en met name kinderen die niet goed weten wat er gebeurt. Dat is een afweging, en we hopen dat dit de testbereidheid wat verhoogt.

Maar als deze test (bijna) net zo betrouwbaar is; waarom kunnen volwassenen dan niet ook een wattenstaafje minder diep de neus in? ,,Bij volwassenen en jongeren doen we nog de diepe neustest én de test in de keel. Dat is natuurlijk nóg betrouwbaarder. We adviseren de verandering om de testbereidheid te vergroten, maar bij jongeren en volwassenen gaat het wijzigen naar een net iets ondiepere test daar niet toe leiden. Dan kiezen we toch voor de zekerheid om de beest betrouwbare en optimale vorm te hebben.”