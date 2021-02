Besmet raken door een winkelwagentje of de liftknop, kan dat?

De muis van een collega gebruiken of een winkelkar aannemen in de supermarkt? Daar gaat een ritueel met heel veel ontsmettingsalcohol aan vooraf. Schoonmakers kregen trainingen om deurklinken, handgrepen, toetsenborden en bureaubladen minutieus te reinigen. En in een lift kun je maar beter met je blote hand van het knopje afblijven. Maar is dat allemaal wel nodig?