Behandeling zaak gedode ex-militair Marcel (49) uitgesteld

Hoogerbrugge bleek vergiftigd en op het hoofd geslagen, nadat hij dood in zijn woning werd gevonden. De zaak zou donderdag inhoudelijk behandeld worden, maar de langverwachte zitting werd nu pro-forma. Justitie ’betreurt het uitstel’. De verdediging is nijdig en wilde de ontkennende geboren Soedanese verdachte op vrije voeten krijgen.

Rechercheurs kregen recent de beschikking over vijftien nieuwe telefoonnummers en mailboxinformatie van zowel verdachte als slachtoffer. Deze internetgegevens kwamen over uit Ierland. Het duurde lang voordat opgevraagde informatie op een memorystick in Nederland arriveerde en volledig geopend kon worden. Nieuw zijn mails van slachtoffer Hoogerbrugge. Het is feitelijk een bescheiden toevoeging op de tot 150 pagina’s belgegevens die al verzameld waren.

Hoewel er veel ’spam’ en reclame in de geopende mailbox blijkt te staan, hoopt justitie dat er toch een beter beeld ontstaat. Onder meer een viertal emails uit december 2017 waren nu te lezen.

E.’s advocaat mr. Ronald Knegt uit Assen kreeg tot vlak voor de zitting nog informatie binnen. Hij stelde dat het te laat was om de zaak donderdag door te laten gaan. De raadsman is er nogal ongelukkig mee: „Het onderzoek is klaar, alles is binnen leek het. Het lijkt erop dat het Openbaar Ministerie alles doet om cliënt maar langer vast te houden.” De rechtbank oordeelde echter wederom dat de verdachte vast blijft zitten, onder meer vanwege vluchtgevaar.

Knegt: „Hoe lang gaat dit duren? En hoe lang blijft cliënt nog vast zitten? Ze zit twee jaar vast en er is geen zicht op een afronding van het dossier!”

De rechtbank Assen heeft justitie gevraagd over een maand klaar te zijn met het verwerken van de laatste informatie. Justitie vindt overigens dat de verdachte zelf de zaak eerder ook vertraagd heeft, door onder meer pas na langere tijd na haar aanhouding terug naar Nederland te komen.