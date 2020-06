’Extreem vluchtgevaarlijke’ Tony van H. gaat straf uitzitten

Dat betekent niet dat de levensgevaarlijke crimineel, die samen met de uiteindelijk door de politie doodgeschoten Dennie M. op 1 maart ontsnapte uit TBS-kliniek De Kijvelanden, op vrije voeten komt. Hij moet namelijk nog een openstaande gevangenisstraf van drie jaar uitzitten waar nu dus een begin mee wordt gemaakt.

Van H. en M. hadden de beschikking over een gaspistool, mes en telefoon die door een vriendin De Kijvelanden, onder de rook van Rotterdam, was binnengesmokkeld. Het duo dwong een medewerker de deur te openen en stapte vervolgens in een gereedstaande taxi. De vlucht waarbij de taxichauffeur vreesde dat zijn laatste uur was aangebroken, eindigde in Ochten.

Van H. is daarna overgeplaatst naar de EBI in Vught.

Vrees voor te veel vrijheid

Officier van justitie mr. L. Visser zei woensdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Dordrecht te vrezen dat schorsing van de voorlopige hechtenis betekent dat Van H. in een ander regime met meer vrijheden belandt.

Advocaat mevrouw mr. R. Bruinen deelt die vrees niet. „Mijn cliënt draagt het stempel ’extreem vlucht- en beheersgevaarlijk’. Hij zal geen extra vrijheden krijgen en blijft waar hij nu zit.”

Instemming

De rechtbank willigde het schorsingsverzoek in omdat de executie van een onherroepelijke gevangenisstraf boven voorlopige hechtenis gaat. „Er is geen reden daarvan af te wijken.”

De vrouw die de wapens en telefoon heeft geleverd, moet volgende week voor de eerste keer voor de rechtbank verschijnen. De zaak van Van H. wordt waarschijnlijk in september inhoudelijk behandeld. Deskundigen adviseren om hem opnieuw TBS met dwangverpleging op te leggen.