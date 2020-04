Kind overleden bij woningbrand Tilburg: ’Hoorde gebonk en daarna niets meer’

Dat meldt Omroep Brabant. Omwonenden vertellen aan de regionale omroep dat het slachtoffertje 8 jaar oud was. Een overbuurman hoorde het kind schreeuwen en besloot daarop de woning binnen te gaan. Beneden trof hij vier kinderen en een familielid dat niet in het huis woonde aan. Zij waren ongedeerd en konden naar buiten komen.

’Konden niet verder’

„We stonden er twee meter vandaan maar we konden niet verder”, vertelt de overbuurman naar zijn verwoede hulppoging ontdaan. „Ik hoorde gebonk en daarna niets meer.”

Over de toestand van de moeder is nog niets bekend. De politie wilde maandagavond ook nog geen uitspraken doen over de leeftijd van het slachtoffertje.

Hulpverleners en buurtbewoners die ooggetuigen waren van het drama, is nazorg en slachtofferhulp aangeboden.