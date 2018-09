’Blijven wij baas in eigen land?’

Dan vraag ik me af: Blijven wij straks nog baas in ons eigen Nederland? En als ik hoor dat er voor ruim 400.000 Nederturken die hier wonen, leven en stemrecht hebben, maar één leider is en dat is hun president Erdogan. En als ik hoor: Er komen ook nog een miljoen asielzoekers bij, en in de loop der jaren krijgen die ook stemrecht. Dan vraag ik mij met zorg af of wij nog wel de baas blijven.

Theo Joren, Haarlem