Belgische minister raast over snelweg

Het Laatste Nieuws publiceerde woensdag de video die al op 11 april werd gemaakt op de snelweg E313 tussen Hasselt en Antwerpen. Ter hoogte van Wommelgem rijdt de kabinetsaudi A6 zeker 150 kilometer per uur, waar 120 is toegestaan. Even later bij een snelheidsbeperking tot 100 kilometer per uur rijdt het dienstvoertuig altijd nog 130.

Jambon geeft zijn chauffeur de schuld. ,,Het is duidelijk: je ziet dat mijn chauffeur te hard rijdt. Dat valt voor mij op geen enkele manier goed te praten. Hier zijn geen excuses voor”, zegt hij. De chauffeur is op het matje geroepen en kreeg een ernstige waarschuwing.