De Koningsdag-traditie van Mieke Kosters

6.00 uur: De wekker. Snel, snel, we moeten gaan. Oudste dochter en Man hijsen zich in een joggingbroek. Ongecontroleerd gooien ze wat schragen, een kleed en een stoel in de bakfiets en weg zijn ze. De kinderen hebben al weken een plek geclaimd, met stoepkrijt. Maar hoe duidelijk er ook ‘bezet’ staat, als je op Koningsdag zelf te laat bent, is je plek weg. Lees verder over Mieke haar laatste Koningsdag op VROUW.nl.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik