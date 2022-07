Alle zes opvarenden watertaxi gered na aanvaring bij Erasmusbrug Rotterdam, ’kapitein erg ervaren’

Het gaat om een kapitein en vijf passagiers. Onder hen was een kind. Ze zijn allen ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Niemand zou meer in de inmiddels gezonken watertaxi zitten.

Op webcambeelden is te zien hoe de watertaxi in een schuine lijn onder de brug doorvoer en precies voor de boeg van de rechtdoor varende rondvaartboot van het bedrijf Spido terechtkwam. Het kleinere bootje werd geramd en verdween onder water.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Hierdoor is de scheepvaartroute gestremd, aldus de veiligheidsregio.

’Kapitein erg ervaren’

De kapitein van de watertaxi die donderdagmiddag in botsing kwam met een rondvaartboot bij de Erasmusbrug in Rotterdam, werkt al sinds 1993 bij het bedrijf. Het gaat om een erg ervaren kapitein, zo meldt Daan van der Have, een van de eigenaren van Watertaxi Rotterdam. Hij vindt het nog te vroeg om te speculeren over de schuldvraag.

Volgens Van der Have maken alle opvarenden van de watertaxi het goed. Het zestal is volgens hem door andere watertaxi’s die in de buurt waren uit het water gehaald. Dat is ook te zien op beelden. Het gaat om de kapitein, vier volwassen passagiers en een kind. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. „De kapitein is erg geraakt door wat er gebeurd is”, meldt de eigenaar.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat het ongeluk, dat rond 13.30 uur plaatsvond, door veel mensen is gezien, onder meer door de passagiers van de rondvaartboot. Voor hen wordt nazorg geregeld. Als gevolg van het ongeluk is de scheepvaart deels gestremd. De gezonken watertaxi wordt geborgen.

2019

Aanvaringen komen vaker voor op de Nieuwe Maas in Rotterdam. In 2019 kwam daardoor een 56-jarige vrouw uit België om het leven. Ze zat in een sloep, die werd geramd door een rubber speedboot. Ook elf andere opvarenden vielen in het water. Een van hen raakte invalide. De schipper die de aanvaring veroorzaakte, werd veroordeeld tot een werkstraf. In mei 2018 botsten een watertaxi en een sloep. Alle opvarenden van de sloep vielen in het water. De beide schippers kregen boetes.