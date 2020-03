Man aangehouden op Schiphol wegens verdenking van terrorisme

Vrijdag bepaalde de rechter-commissaris in Rotterdam dat de man de komende twee weken in de cel blijft.

De man meldde zich vorige week bij de Nederlandse ambassade in Muscat in Oman. Volgens het OM zou hij contact hebben gezocht om een nieuw leven te beginnen. De Koninklijke Marechaussee heeft hem vervolgens in Oman opgehaald en is met hem naar Nederland gevlogen. De man heeft de Nederlandse nationaliteit. Op Schiphol is hij gearresteerd.