Kabinet wil vier dagen eerder versoepelen: heropening nachtclubs in zicht

Daar zullen ze ruimere sluitingstijden voor de horeca aankondigen (tot middernacht), de heropening van discotheken en nachtclubs (zij het met toegangstesten), grotere groepen die in binnenruimtes zijn toegestaan (100 mensen) en een ruimer advies voor visite thuis. In de vierde stap van het openingsplan staat dat tot in augustus op acht, maar het kabinet overweegt die beperking los te laten.

Basismaatregelen

Komende woensdag komen de crisisbestrijders onder de bewindslieden bijeen voor overleg over de vervroeging van de versoepelingen en over het al dan niet overeind houden van basismaatregelen tot in augustus. Volgens een betrokkene is de kans groot dat de mondkapjesplicht half juli of zelfs al 26 juni wordt afgeschaft, maar dat de anderhalve meter voorlopig nog gehandhaafd blijft. Dat betekent dat toegangstesten voor evenementen waar die afstandsregel wordt losgelaten voorlopig nog overeind blijft.

Met het loslaten van de basismaatregelen weegt het kabinet niet alleen de binnenlandse stand van de epidemie. Die is, met een aantal besmettingen dat onder het aantal van afgelopen zomer duikt, maar met ruim 12 miljoen vaccins toegediend, zonnig te noemen. En met die toenemende vaccinatiegraad blijft dat wel even zo, zo stelde het Outbreak Management Team vast bij z’n vergadering van afgelopen donderdag.

Toch kijkt het kabinet met een schuin oog naar het buitenland. Niet alleen omdat de opkomst van de Indiase variant in het Verenigd Koninkrijk zorgen baren, ook omdat er een signaal van uit gaat als Nederland al te driest maatregelen loslaat. „We moeten er ook voor zorgen dat andere landen Nederlandse vakantiegangers wel willen hebben”, schetsteen bewindspersoon. Nederland kan immers een vakantiebestemming wel veilig verklaren om naartoe te gaan, sommige landen blijven strenge eisen hanteren voor bezoekers uit ’rode’ gebieden. Volgens de huidige, Europese maatstaven is ons land nog gevaarlijk gebied.