Onweersbui trekt over: poncho’s op Pinkpop

Het is het sein voor veel bezoekers om even te gaan schuilen tot het ergste weg is. Ook in Limburg geldt, net als in de rest van het land, code geel voor onweersbuien. Lang lijkt de plensregen echter niet te duren.

Veel festivalgangers laten zich er dan ook niet door afschrikken. In felgekleurde regencapes staan zij voor het hoofdpodium vrolijk mee te deinen met The 1975.

In 2014 werd Pinkpop enige tijd stilgelegd vanwege noodweer. Toen sloeg zelfs de bliksem in op het terrein, maar liep de situatie uiteindelijk met een sisser af.

