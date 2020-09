Nobelprijs naar Greta Thunberg?

Donald Trump vindt al langer dat de prijs naar hem zou moeten gaan, maar klimaatactiviste Greta Thunberg gooit hogere ogen dit jaar. Ⓒ Foto via REUTERS

OSLO - De kans is groot dat de door hem als ’een boos meisje’ weggezette milieuactiviste Greta Thunberg de Nobelprijs voor de Vrede wint, vóór haar plaaggeest Donald Trump. De nu 17-jarige Zweedse is voor de tweede keer genomineerd voor de prestigieuze prijs, van Trump weten we niet of hij dit jaar is voorgedragen, maar wel dat hij is voorgedragen voor 2021.