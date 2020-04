Schipper vist menselijke resten op

„Het lijkt erop dat de delen niet langer dan een jaar in het water hebben gelegen”, zo laat de politie Rotterdam weten op Facebook. „Er zaten ook twee schoenen en een spijkerbroek met een riem in het vissersnet. In de schoenen zaten nog twee voeten met sokken.”

Rechercheurs hebben de lichaamsdelen meegenomen. De kleding en de schoenen worden schoongemaakt, daarna worden er foto’s van gemaakt en die worden dan geplaatst op Facebook. De politie hoopt dat mensen de items herkennen en de persoon geïdentificeerd kan worden.